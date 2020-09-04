Шойгу сделал прививку от Covid-19

Шойгу сделал прививку от Covid-19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото:

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал прививку от коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом стало известно в пятницу, 4 сентября. Он рассказал, что недавно поставил прививку отечественной вакциной от новой болезни. Как сообщили в министерстве, Шойгу отметил, что первыми в армии данный препарат получат военные медики и командиры.

Министр обороны также добавил, что в дальнейшем на добровольной основе получить прививки от Covid-19 смогут и другие категории военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у всех испытавших вакцину «Вектора» выработались антитела к коронавирусу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус прививка сергей шойгу


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Молодой петербуржец подозревается в истязании 2-летней девочки
В организме детей могут соседствовать частицы COVID-19 и антитела к вирусу
Легковушка сбила мотоциклиста на съезде с Володарского моста
Шойгу сделал прививку от Covid-19
Буйная петербурженка заплатит штраф за разбитую губу и синяки, нанесенные ...
Петербуржцы получали «двойные» квитанции за ЖКХ, вмешалась прокуратура
Доктор Мясников рассказал о вредных для здоровья традициях
Иномарка осталась без капота после ДТП на Невском, на месте скорая и полиция