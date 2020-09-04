Молодой петербуржец подозревается в истязании 2-летней девочки

Молодой петербуржец подозревается в истязании 2-летней девочки
Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины. Он подозревается в истязании малолетней девочки.

Об этом стало известно в пятницу, 4 сентября. По данным следствия, в период с 24 июля по 3 сентября мужчина систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении дочери своей сожительницы. Девочке 2 года.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, третьего числа ребенка госпитализировали с травмой головы. Она находилась в тяжелом состоянии.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция заинтересовалась падением с кровати двухлетней девочки на Васильевском острове.

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Молодой петербуржец подозревается в истязании 2-летней девочки