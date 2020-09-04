Полиция заинтересовалась падением с кровати двухлетней девочки на Васильевском острове

Полиция заинтересовалась падением с кровати двухлетней девочки на Васильевском острове
Ситуация находится под контролем отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Василеостровскому району. Фото: Baltphoto

В четверг, 3 сентября, в полицию поступила информация о госпитализации девочки, родившейся в октябре 2018 года, с множественными травмами.

По словам 22-летнего сожителя матери девочки, малышка просто неудачно упала с кровати. При падении, судя по заключениям медиков, ребенок получил ушиб головного мозга, гематомы и ссадины. Сотрудники правоохранительных органов решили проверить показания отчима, тем более, что последний в этот момент был нетрезв.

В результате стражи порядка выяснили, что мужчина обманул врачей и на самом деле избил ребенка. Преступник написал явку с повинной. Полицией установлено, что 20-летняя мать в этот злополучный вечер вместе со своим партнером распивала спиртное, а когда выходила за очередной порцией алкоголя, её сожитель наносил побои малышке за, по его мнению, плохое поведение. Материалы по факту преступления передадут следователям и органам опеки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные избили горожанина, который не возвращал долг своей жене.

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