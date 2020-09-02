«Не убивать, а только помучить»: двое избили задолжавшего супруге петербуржца

Двое неизвестных избили жителя Петербурга на металобазе в Невском районе. Сам пострадавший считает, что из него выбивали долг для супруги, с которой он разводится.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент на Октябрьской набережной произошел накануне, 1 сентября.

По данным правоохранителей, неизвестный вызвал эвакуатор, на котором на место происшествия и приехал петербуржец. Там его встретил мужчина в форме охранника и в медицинской маске. Он подсел к нему в машину. Через какое-то время злоумышленник попросил заглушить машину и достал предмет, похожий на пистолет.

Водителю он заявил, что его попросили «не убивать, а только помучить». При этом ни денег, ни имущества он не требовал. Петербуржцу злоумышленник предложил надеть наручники. Тот в ответ начал движение. Пока он ехал, пассажир бил его по лицу, а потом выпрыгнул из эвакуатора и скрылся с места происшествия с другим мужчиной.

Сам пострадавший считает, что происшествие связано с деньгами, которые он задолжал супруге – с ней он сейчас разводится.

По факту возбуждено уголовное дело.

Служебная собака уже установила направление, в котором скрылись злоумышленники.