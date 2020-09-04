В Петербурге начали работу мобильные прививочные пункты

В Петербурге начали работу мобильные прививочные пункты
Петербуржцам начинают делать прививки. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице начали работу мобильные прививочные пункты. Горожане могут найти их у самых оживленных станций метро или ж/д, а также в торговых центрах.

Об этом стало известно в пятницу, 4 сентября. Бесплатно привиться может любой желающий при предъявлении паспорта. Перед процедурой врач проверяет наличие противопоказаний для прививки. Вакцинация запрещена в случае, если у человека острое инфекционное заболевание или обострение хронического.

Как сообщили на сайте администрации города, все машины обрабатывают до и после смены, вакцинируют пациентов, соблюдая, социальную дистанцию, а у каждого пациента измеряют температуру.

В Петербург уже поставлены 199 046 доз вакцины «Совигрипп» для беременных и 59 4110 дозы вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с расписанием мобильных прививочных пунктов можно ознакомиться на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте». В большинстве районов будет работать по несколько пунктов.

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