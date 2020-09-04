Студентам разрешат работать в школах, нововведение обсудят в Гатчине

Гатчина готовится к Форуму молодых учителей. Одной из тем обсуждений станет разрешение на работу в школах студентам четвертого курса.

Как сообщает «ЛентТВ24», форум пройдет в следующем году. Его проведение одобрил министр просвещения России Сергей Кравцов. В пятницу, 4 сентября, он встретился с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Закон был принят в соответствии с поручением президента. В настоящее время идет разработка порядка допуска студентов к работе в школе.

Его реализацию планируют обсудить на форуме в Гатчине. Ожидается, что он продлится с 21 по 24 мая. В прошлом году он собрал полтысячи педагогов. Ранее из-за пандемии коронавируса форум педагогов в Гатчине был отменен.

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