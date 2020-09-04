В Петербурге в 2021 году подорожает льготное питание в школах

В Петербурге в 2021 году подорожает льготное питание в школах
Изменения планируют внести в следующем году. Фото: pixabay

В петербургских школах более чем на 3% вырастет стоимость льготного питания. Проект постановления правительства был вынесен на антикоррупционную экспертизу.

Изменения планируют внести в следующем году в государственных образовательных учреждениях Северной столицы. Так, стоимость завтрака в школах увеличится с 61 до 63 рублей, а обеда – до 110 рублей (сейчас он стоит 106 рублей). В свою очередь цена комплексного обеда вырастет со 167 до 173 рублей.

После того, как проект пройдет антикоррупционную экспертизу, предполагается, что губернатор Петербурга Александр Беглов направит его на рассмотрение в Заксобрание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС заставила петербургскую школу внести изменения в документацию по организации питания. Речь идет об учебном заведении №489, которое расположено в Московском района города.

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