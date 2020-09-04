В России зафиксировали снижение смертности от COVID-19

В России за июль снизилось число смертей, которые связаны с коронавирусом. Такие данные приводит Росстат, сравнив их с июньскими показателями.

Так, в июле коронавирус стал основной причинной смерти в 4863 случаях. Месяцем ранее этот показатель составлял 5448 человека.

При этом в 1192 случаях новая коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием. Она повлияла на развитие других болезней, а также осложнила их течение, ускорив смерть.

Ранее gazeta.spb.ru писала об опубликованных результатах испытаний российской вакцины от коронавируса. Речь идет о результатах двух фаз клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». В рамках испытаний были проверены две формы вакцины: одна на основе аденовируса rAd26-S, другая — на базе rAd5-S.

У всех участников исследований был сформирован устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ.