Россияне пожаловались, что их среди ночи выселили из отеля в Турции

Россияне пожаловались, что их среди ночи выселили из отеля в Турции
Флаг Турции. Фото: pixabay

У объекта не было разрешения на осуществление туристической деятельности.

Российских туристов среди ночи выселили из четырехзвездочного отеля IQ Marmaris. Об этом пишет портал TourDom. Полицейские, наведавшиеся в объект, проверяли наличие лицензии на продажу алкоголя. В итоге у отеля не нашли необходимых документов – в том числе разрешение на осуществление туристической деятельности. По этой причине всех постояльцев пришлось выселять из номеров, их разместили в другом отеле неподалеку.

Эксперты, комментируя ситуацию, отмечают, что в ней ничего удивительного. Отели не успели продлить лицензию и получить сертификат здоровья, поэтому примерно половина будет вынуждена закрыться. Лучше всего в такой ситуации бронировать номера в пятизвездочных отелях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция переживает второй пик пандемии коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
отель туризм турция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба поднялся на четвертое место среди лучших бомбардиров
На Российском проспекте на газоне лежала минометная мина
В России сделали более 38 млн тестов на коронавирус
Субботнее утро в Петербурге начинается с пустых дорог
На Воскресной произошла смертельная авария: погиб пешеход
В Кировском районе среди ночи полыхала баня
Стало известно, где в регионах можно заработать более 100 тыс. рублей
В Сиверском тушили частный дом