Россияне пожаловались, что их среди ночи выселили из отеля в Турции

У объекта не было разрешения на осуществление туристической деятельности.

Российских туристов среди ночи выселили из четырехзвездочного отеля IQ Marmaris. Об этом пишет портал TourDom. Полицейские, наведавшиеся в объект, проверяли наличие лицензии на продажу алкоголя. В итоге у отеля не нашли необходимых документов – в том числе разрешение на осуществление туристической деятельности. По этой причине всех постояльцев пришлось выселять из номеров, их разместили в другом отеле неподалеку.

Эксперты, комментируя ситуацию, отмечают, что в ней ничего удивительного. Отели не успели продлить лицензию и получить сертификат здоровья, поэтому примерно половина будет вынуждена закрыться. Лучше всего в такой ситуации бронировать номера в пятизвездочных отелях.

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