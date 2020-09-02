Турция переживает второй пик пандемии коронавируса

2 сентября в Турции коронавирус выявили еще у 1596 граждан. Фото: unsplash

2 сентября в Турции коронавирус выявили еще у 1596 граждан. Фото: unsplash

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране начался второй пик коронавирусного заболевания.

Коджа сказал журналистам, что пандемия продолжает бушевать в Турции, с каждым днем в стране выявляют все больше новых случаев заболевания. Сейчас Турция переживает второй пик первой волны коронавирусной пандемии. В ряду городов с высоким риском остаются мегаполисы Анкара, Стамбул, Измир и Бурса, которые популярны среди туристов.

Глава турецкого Минздрава добавил, что также большой прирост новых заражений отмечается в провинциях на востоке страны — Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине и Эрзуруме.

По последним данным, в среду в Турции коронавирус выявили еще у 1596 граждан, это самый большой суточный прирост с середины июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции вновь начала расти заболеваемость коронавирусом.