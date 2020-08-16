В Турции вновь начала расти заболеваемость коронавирусом

В Турции вновь начала расти заболеваемость коронавирусом
В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции могут вновь ввести ограничения. Фото: pixabay.com

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Турции опять стала тревожной из-за увеличения среднесуточной заболеваемости.

В субботу, 15 августа, стало известно, что в Турции зафиксировано 1256 случаев инфицирования патогеном. Подобного среднесуточного прироста не отмечалось в течение 45 дней. Об ухудшении ситуации с заболеваемостью рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в личном аккаунте Twitter.

Министр заявил, что с ростом числа новых случаев наметилась и другая печальная тенденция — в стационарах увеличилось количество пациентов с тяжелым течением болезни.

Напомним, «нулевым» пациентом, который привез в Турцию вирус стал местный житель, вернувшийся домой после путешествия по Европе. Это случилось еще 10 марта. За все время эпидемии в стране болезнь диагностирована у 248117 граждан. При этом, не смогли побороть болезнь и скончались 5955 пациентов.

Стоит отметить, что Турция стала одной из первых стран, с которой Россия решила открыть международное авиасообщение с 1 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция уточнила правила въезда туристов в условиях пандемии Covid-19.

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