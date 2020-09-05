Петербургских пенсионеров не штрафовали за нарушение режима самоизоляции

Пенсионеры города на Неве проявили осознанность в период ограничительных мер и оставались дома.

Никто из жителей Петербурга старше 65 лет не был оштрафован за нарушение режима самоизоляции. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила пресс-служба комитета по социальной политике с ссылкой на главу ведомства Александра Ржаненкова.

Пожилые люди отличились большим пониманием ситуации, сложившейся в городе из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Пенсионеры осознали всю важность режима самоизоляции и не покидали свои дома без надобности. Несмотря на то, что нарушений все же избежать не удалось, штрафовать никого не стали. Лишать выплат за соблюдение режима тоже.

Глава комитета отметил, что всем жителям Петербурга старше 65 лет перечислили единовременные выплаты в размере 2 тысяч рублей. Таким образом город поощрил ту часть населения, которой необходимо было оставаться в безопасности, несмотря на возможные неудобства. На эти цели в правительстве было выделено 1,4 миллиарда рублей.

Напомним, пожилые люди входят в группу риска по коронавирусу. У пенсионеров чаще других могут возникать осложнения во время болезни из-за наличия хронических заболеваний.

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