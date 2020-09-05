Мурашко заявил о двукратном снижении пациентов с коронавирусом

Мурашко заявил о двукратном снижении пациентов с коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Это значит, что ситуация начинает стабилизироваться.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в больницах число пациентов, зараженных коронавирусом, становится с каждым днем все меньше. Их количество сократилось в два раза за последнее время. Об этом сообщает канал «Россия 1».

На данный момент в реанимациях по всей стране находятся 2,5 тысячи человек, еще 90 тысяч получают терапию в стационарах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав дал добро на петербургский препарат от осложнений COVID-19. Речь идет о препарате «Илсира» (левилимаб). Его разработкой занималась петербургская фирма «Биокад».

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