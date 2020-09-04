Минздрав дал добро на петербургский препарат от осложнений COVID-19

Петербургский препарат поможет от осложнений при коронавирусе. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербургский препарат поможет от осложнений при коронавирусе. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Министерство здравоохранения внесло в список рекомендуемых разработанный в Петербурге препарат для терапии тяжелых осложнений при коронавирусе.

Речь идет о препарате «Илсира» (левилимаб). Его разработкой занималась петербургская фирма «Биокад».

Как отмечается в сообщении компании в социальной сети «ВКонтакте», средство применяется для предупреждения цитокинового шторма, который является одним из тяжелейших осложнений при новой коронавирусной инфекции.

Препарат также может спасти пациента от реанимации при проявлении дыхательной недостаточности.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российские ученые представили результаты первых двух фаз клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Специалисты испытали две формы вакцины: одну на основе аденовируса rAd26-S, другую — на базе rAd5-S.