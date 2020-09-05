Ученые вычислили самый несчастливый возраст у человека

Специалисты из Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований выяснили, в каком возрасте человеку морально хуже сильнее всего.

Для того, что вычислить примерный несчастливый возраст человека исследователи изучили различные опросы населения 132 государств, в которых у участников узнавалось об уровне их счастья. Собранные данные позволили выяснить, что пик счастья у людей наблюдается в 18-20 лет и в 70 лет, а вот самыми грустными годами в человеческой жизни является период от 47 до 48 лет. Несмотря на это, счастье возвращается — в 70 лет у многих фиксируется новый подъем. Примечательно, что в России статистика немного другая. В уныние в стране впадают пораньше — в 43 года.

Отмечается, что ни возраст, ни пол, ни статус не играют роли в кризисе среднего возраста. На ухудшение морального состояния влияют биологические причины.

Ученые из Медицинской школы Университета Майями связывают кризис со старением. В организме происходят естественные процессы, связанные с возрастом, а некоторые функции перестают работать должным образом. Известно, с возрастом что один из генов ДНК, который контролирует белок «мишень рампицина млекопитающих», отвечающий за рост, деление клеток и процессы старения, становится менее работоспособным. В кризис среднего возраста он перестает функционировать совсем, что негативно отражается на состоянии человека — он начинает чаще грустить и перестает наслаждаться жизнью. Об этом сообщают РИА-новости.

Однако счастье может возвращаться, если верить исследованиям австрийских ученых. После 65 лет состояние людей улучшается, так у них меняются жизненные приоритеты. Их меньше волнует карьера и финансы, и они больше проводят времени с родными и друзьями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут увеличить возраст молодежи до 35 лет.