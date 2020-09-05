Советская журналистка Александра Ливанская скончалась в Москве

Телеведущая, советская и российская журналистка Александра Ливанская умерла на 65 году жизни из-за продолжительной болезни.

О смерти Ливанской в субботу, 5 сентября, сообщил ее сын Артемий Симонян. В опубликованном посте на Facebook мужчина написал, что его любимой мамы не стало ровно в полдень. Причиной смерти стала онкология. С тяжелой болезнью журналистка героически сражалась до самых последних дней.

Известно, что похороны состоятся 9 сентября. Время и место прощания будут уточнены позднее.

Александра Ливанская родилась в Москве 23 февраля 1956 года. Высшее образование она получила в МГУ, окончив факультет тележурналистики. Ливанская работала корреспондентом программы «Время» и была сотрудником Московской редакции ЦТ Гостелерадио СССР. С 1998 года Ливанская вела программу «Здравствуй, мама!» на телеканале «ТВ ЦЕНТР».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двукратная чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова умерла в возрасте 87 лет.