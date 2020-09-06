За сутки в России выявили еще 5 195 новых заражений коронавирусом

По состоянию на 10:00 6 сентября в России прибавилось 5 195 пациентов с диагностированной новой коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество зараженных в стране увеличилось до 1 025 505 человек. Лидируют в рейтинге по числу ежесуточных случаев COVID-19, по-прежнему, Москва (620 человек за сутки) и Санкт-Петербург (192 пациента). Кроме того, по данным оперативного штаба, от опасной инфекции в течение вчерашнего дня скончался 61 человек. С начала пандемии количество летальных случаев в России достигло 17 820 человек.

Выписали по выздоровлению в субботу 2 823 пациента, всего справились с болезнью 840 949 россиян. Отметим, что пока эпидемиологическая обстановка не улучшается, статистика держится примерно на одном уровне в течение уже нескольких недель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге ушло из жизни 10 пациентов, зараженных COVID-19.