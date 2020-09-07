На коронавирус в Петербурге обследовали еще 13 тысяч человек

В Петербурге продолжаются исследования на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки тесты на коронавирус в Северной столице сдали 12995 человек.

Такие данные к утру понедельника, 7 сентября, получил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге.

Кроме того, уточняется, что под наблюдением специалистов также продолжают оставаться 281 человек. Большая часть из них контактировала с теми, кто уже заболел. 2 человека были помещены в обсерватор.

В оперативном штабе добавляют, что за сутки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, дозвониться на которую можно по номеру 122, обработала 132 вызова.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России министерство просвещения не планирует запрещать выходить на учебу школьникам, которые не обследовались на коронавирус, вернувшись домой из-за границы.