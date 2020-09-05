Российских школьников, вернувшихся из-за рубежа, допустят до занятий без тестов на COVID-19

Министерство просвещения не планирует запрещать выходить на учебу школьникам, которые не обследовались на коронавирус по прибытию из-за границы.

В субботу, 5 сентября, министр Просвещения России Сергей Кравцов, прибыл в Казань с рабочим визитом. В ходе встречи он сообщил журналистам, что никаких запретов для школьников, вернувшихся из отпусков и не сделавших тест, вводиться не будет. Однако Кравцов уточнил, что подобные решения остаются на усмотрении региональных властей, ведь в каждом городе устанавливаются свои правила, в которых учитываются рекомендации Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме этого, Кравцов подчеркнул, что в России не планируют возвращаться к дистанционному обучению. В стране не ожидают ухудшения эпидемиологической обстановки, поэтому возобновление очных занятий не представляет угрозу для здоровья учащихся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психолог рассказала, как долго школьники будут привыкать к учебе после удаленки.