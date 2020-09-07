Коронавирусом в Петербурге заболели еще 196 человек

Коронавирусом в Петербурге заболели еще 196 человек
Петербург - в лидерах по числу новых заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом. По последним данным, за сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 196 человек.

Об этом утром в понедельник, 7 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что с начала пандемии более коронавирусом в Северной столице заболели 38 тысяч человек. При этом выздороветь успели более 26 тысяч пациентов.

Отметим, что общее число заболевших в России превышает миллион человек. Прирост за последние сутки составил более пяти тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что американские ученые нашли связь между дефицитом витамина D в организме и вероятностью заражения коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что пациенты с недостатком этого витамина больше подвержены инфекции.

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