Дефицит витамина D увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией

Витамин D в необходимом количестве содержится, к примеру, в рыбьем жире. Фото: pixabay.com

Витамин D в необходимом количестве содержится, к примеру, в рыбьем жире. Фото: pixabay.com

Американские ученые нашли связь между дефицитом витамина D в организме и вероятностью заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По результатам исследования оказалось, что у пациентов с недостатком витамина D в организме риск положительного результата теста на коронавирус повышается в 1,77 раза. Своими выводами специалисты из медицинского университета в Чикаго поделились в JAMA Network Open.

К таким заключениям исследователи пришли, изучив 489 пациентов, чей уровень витамина D в крови регулярно измерялся в течение года. Ученые поясняют, что этот микроэлемент оказывает влияние на метаболизм цинка, который, в свою очередь, снижает способность клеток SARS-CoV-2 к репликации. Таким образом, этот витамин помогает организму защищаться от опасной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в мире зафиксировали рекордный прирост коронавирусных пациентов.