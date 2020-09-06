За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное количество человек

За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное количество человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

Заболеть успели более 304 тысяч человек, чего не было еще никогда.

Сегодня, 6 сентября, стало известно о рекордном количестве зараженных коронавирусом за сутки в мире – заболели 304 626 человек. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса. Прошлый рекорд был установлен в середине августа 2020 года, тогда заразились 304 351 человек. На данный момент в мире зарегистрировано более 26 миллионов случаев заражения. Больше всего пациентов с коронавирусом в США, на втором месте Бразилия, тройку замыкает Индия.

Россия продолжает занимать четвертое место в рейтинге. В ВОЗ отметили, что наблюдается вторая волна пандемии, так как в некоторых странах снова фиксируют рост числа больных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин озвучил сроки начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

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