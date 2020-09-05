Собянин озвучил сроки начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда вакцинация от COVID-19 приобретет массовый характер.

В Москве продолжаются пострегистрационные испытания препарата «Спутник V». Известно, что у добровольцев наблюдается хорошая переносимость. Также подтверждено, что у всех привитых участников испытаний проявляется иммунитет в патогену. Основным вопросом остается, когда начнется именно массовая вакцинация.

Собянин отметил, что массово прививать россиян от коронавируса планируют начать в конце 2020 года — начале 2021 года. До этого времени специалисты наладят процессы производства препарата и сформируют нужное количество. Одними из первых, кто получит возможность сделать прививку, станут россияне, входящие в группы риска.

Напомним, разработку российских ученых центра имени Гамалеи зарегистрировали в прошлом месяце. Многие страны уже выразили заинтересованность в препарате для дальнейшего приобретения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.