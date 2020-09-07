Петербург вновь попал на второе место по числу новых заболевших COVID-19

Петербург вновь попал на второе место по числу новых заболевших COVID-19
В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Санкт-Петербург остается в лидерах по приросту заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Это следует из данных, которые были опубликованы оперативных штабом по борьбе с распространением коронавируса в понедельник, 7 сентября.

Так, в Петербурге с начала пандемии коронавирусом заболели всего более 38 тысяч человек. За последние сутки было зафиксировано 196 новых случаев. Опережает Северную столицу только Москва, где зарегистрировано еще более 600 новых случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко констатировал двукратное снижение числа пациентов с коронавирусом. Он отмечал, что в реанимациях по всей стране находятся 2,5 тысячи человек, еще 90 тысяч получают терапию в стационарах.

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