Из квартиры на Петроградке вынесли драгоценности и валюту

В Петербурге преступный квартет задержали по подозрению в краже из квартиры на Петроградской сторонне. Ущерб оценили почти в 400 тысяч рублей.

По данным gazeta.spb.ru, кража произошла на Пионерской улице. Неизвестные подобрали ключи от квартиры и проникли внутрь. Там они похитили полтысячи евро, более 1,3 тыс. долларов, еще 85 тысяч рублей и украшения на 158 тысяч рублей.

Общий ущерб оценили в 390 тысяч рублей.

Правоохранители по подозрению в преступлении задержали четверых мужчин. У злоумышленников нашли похищенное.