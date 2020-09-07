Из квартиры на Петроградке вынесли драгоценности и валюту

Из квартиры на Петроградке вынесли драгоценности и валюту
Из квартиры похитили украшения. Фото: Pixabay

В Петербурге преступный квартет задержали по подозрению в краже из квартиры на Петроградской сторонне. Ущерб оценили почти в 400 тысяч рублей.

По данным gazeta.spb.ru, кража произошла на Пионерской улице. Неизвестные подобрали ключи от квартиры и проникли внутрь. Там они похитили полтысячи евро, более 1,3 тыс. долларов, еще 85 тысяч рублей и украшения на 158 тысяч рублей.

Общий ущерб оценили в 390 тысяч рублей.

Правоохранители по подозрению в преступлении задержали четверых мужчин. У злоумышленников нашли похищенное.

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