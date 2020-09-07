Общежития или коливинги: ТОП-5 мест, где поселиться студенту в Петербурге

Общежития или коливинги: ТОП-5 мест, где поселиться студенту в Петербурге
Где жить студенту. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Gazeta.SPb.ru сравнила цены на жилье в общежитиях петербургских вузов, выяснила, от чего они зависят, и рассказывает, где можно выгодно и недорого поселиться студенту.

Общежития есть у многих вузов Петербурга, и расположиться в них можно за сравнительно небольшую плату. При этом на цену такого жилья может влиять тип размещения (квартирный/коридорный) или форма обучения. К тому же вуз вузу рознь.

Например, месяц проживания в общежитии Санкт-Петербургского государственного университета обойдется примерно в 300 рублей для бюджетника и в примерно 1 тыс. рублей для контрактника.

Размещение в общежитии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) будет стоить 1300-1500 рублей в месяц — в зависимости от типа общежития.

Стоимость проживания в общежитии Горного университета с учетом комфортности — 900 рублей за отдельную комнату в доме на Наличной улице минимум, 17 тыс. 765 рублей за отдельную квартиру 32,3 кв.м. на 1 человека с санузлом в доме на 18-й линии ВО максимум. Такие данные представлены согласно приказу «Об использовании мест в общежитиях университета в 2018/2019 учебном году».

Инфографика Gazeta.SBb.ru

Откуда взялась такая разница и почему так пляшут цены, корреспонденту Gazeta.SPb.ru рассказал председатель Отраслевого совета студенческих профсоюзных организаций Петербурга Дмитрий Федосов. По его словам, общежития делятся на те, что находятся в оперативном управлении вузов (переданы им федеральным центром) и арендованные (это могут быть гостиницы, хостелы и пр.) — в этом случае отношения регулируются непосредственно владельцем какого-то из этих объектов и администрацией высшего учебного заведения. Если говорить об общежитиях, являющихся государственной собственностью, то цена на проживание в них складывается из двух позиций: первое — это найм жилого помещения, второе — коммунальные платежи.

«Представьте себе большой кампус: в каждом общежитии проживают от 300 до 800 человек. Как правило, в подвале стоит общий счетчик (на воду, электроэнергию и т.д.), и, соответственно, все расходы в конце месяца делятся на проживающих. В идеале прибор учета должен стоять в каждой комнате, но это невозможно. Потому что в разных общежитиях разная система проживания (блочная, коридорная) — где-то туалет находится на этаже, где-то он один общий на всех и т.д. В любом случае есть счетчик, по которому снимаются показания, которые потом закладываются в ту ежемесячную цену, которую платит студент. Плюс прибавляется найм», — пояснил Дмитрий Федосов.

Еще один нюанс — льготы: на общежития, находящиеся в управлении университета, не распространяется скидка на отопление. Что касается арендованных общежитий, то цена на проживание в них варьируется в зависимости от того, сколько попросит хозяин хостела или гостиницы. Но и это еще не все.

«Потом у нас есть межвузовский студенческий городок в Петербурге. Он напрямую подчиняется Министерству образования. И там свой ценник, своя калькуляция», — заключил Дмитрий Федосов.

Где, если не в общаге

Бывает так, что общежития нет или оно все занято. Как вариант, еще перед поступлением найти группу вуза в социальных сетях и подать клич о поиске жилья. Таким нехитрым способом можно отыскать соседа по комнате или квартире — вдвоем снимать гораздо дешевле. Отметим, что, по данным порталов по недвижимости Петербурга, аренда однокомнатной квартиры на вторичном рынке в городе варьируется от 15 до 35 тысяч рублей.

Еще можно поселиться в мини-отеле. Согласно сайтам бронирования проживания, стоимость номера может начинаться от 1500 рублей. Конечно, этот вариант больше подходит для временного размещения. Но у него есть один несомненный плюс — часто гостиницы находятся в центре города среди большого количества достопримечательностей.

Еще одна форма проживания — коливинг. В Петербурге она в новинку и как новый тренд может отсылать к такому формату деления жилплощади, как коммунальная квартира. Сходство, несомненно, есть. Но в коливингах проживают в основном люди с общими намерениями и интересами. Иногда, чтобы попасть туда, нужно успешно пройти «собеседование», т.е понравиться и подойти проживающим. Например, в коливинге на улице Глинки ведут раздельный сбор мусора и едят только вегетарианские блюда, а стоимость восьмиместного номера — 9 тыс. рублей в месяц, четырехместного — 10 тыс. рублей в месяц. Аудитория другого коливинга — на набережной реки Мойки — это представители творческих и технических профессий. Стоимость проживания там в два раза выше, чем в предыдущем пространстве.

Самый лучший и максимально не затратный вариант — это, конечно, поселиться у родственников. Хотя бы на время, пока не подвернется что-то другое.

Инфографика Gazeta.SPb.ru
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