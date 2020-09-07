Петербуржцев за лето оштрафовали на 450 тысяч за мангалы и моторные лодки

С начала лета специалисты в сфере охраны окружающей среды проводили рейды на особо охраняемых территориях Северной столицы. За весь период они выявили более ста нарушений.

Так, с 1 июня по 31 августа было проведено 72 рейда, в результате которых составили 131 протокол об административных нарушениях.

Как сообщили в комитете по природопользованию, 99 из них – за разведение костров и мангалы, 20 – за езду на моторных лодках по акваториям Лахтинского озера и Сестрорецкого разлива. Также было выявлено нарушение правил рыболовства на реке Черной.

Больше всего нарушителей поймали в заказнике «Юнтоловский» и памятнике природы «Комаровский берег». Общий размер штрафов составил 454,5 тыс. рублей.

В комитете отметили, что к особо охраняемым природным территориям города относится 15 заповедных территорий, расположенных в семи районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали троих гидроциклистов-нарушителей. По данным следствия, местный жители в возрасте 27 и 33 лет осуществляли водную прогулку на гидроциклах, не имея прав на управление маломерным судном.