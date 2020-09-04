В Петербурге поймали троих гидроциклистов-нарушителей

В Северной столице правоохранители выявили гидроциклистов-нарушителей. Сотрудники транспортной полиции провели патрулирование акватории Кронверкского пролива.

Об этом стало известно в пятницу, 4 сентября. По данным следствия, местный жители в возрасте 27 и 33 лет осуществляли водную прогулку на гидроциклах, не имея прав на управление маломерным судном.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, в отношении «водных гонщиков» составлены административные протоколы. Нарушителям может грозить штраф до 5 тыс. рублей.

Кроме того, в акватории Малой Невки был выявлен 18-летний горожанин, который также управлял маломерным катером без документов. В отношении него составлен протокол. Молодому человеку грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центр Петербурга не пустят катера и гидроскутеры.