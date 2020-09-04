В центр Петербурга не пустят катера и гидроскутеры

В центр Петербурга не пустят катера и гидроскутеры
Водные прогулки в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Смольный готовится запретить небольшим лодкам, гидроциклам, яхтам и катерам проход по центральным каналам и рекам Петербурга. Указанные суда смогут зайти в центр города только в праздничные дни.

Речь идет о судах массой до 200 кг, которые не подлежат госрегистрации. Соответствующие нормы содержатся в проекте поправок к правилам пользования водными объектами города, разработанными Комитетом по транспорту.

Передвигаться на таких судах нельзя будет по Зимней канавке, Кронверкскому проливу, Крюкову каналу, каналу Грибоедова, Фонтанке и Мойке.

Власти города стремятся пресечь деятельность предпринимателей, которые сдают маломерные суда в краткосрочную аренду, так как арендуют суда нередко те, у кого нет прав на управление этим видом транспорта.

В то же время в Северной столице появляется все больше бизнесменов, зарабатывающих на сдаче в аренду яхт, катеров и тому подобного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном объяснили вырубку деревьев на Парашютной улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
водные прогулки новости спб смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге с 24 по 30 августа укусы клещей зафиксированы у 611 человек
В Петербурге поймали троих гидроциклистов-нарушителей
Сотрудники ФСБ предотвратили вооруженные атаки в школах и общественных местах
В Петербурге в 2021 году подорожает льготное питание в школах
В Пулково по горячим следам раскрыли кражу скейтборда и смартфона
В Петербурге вернулись к идее продвинутых остановок: одна из них появилась ...
1 сентября, решение о снятии ограничений, продвинутые остановки: главные ...
ТОП-8 фестивалей Петербурга, которые состоятся в эти выходные