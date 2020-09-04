В центр Петербурга не пустят катера и гидроскутеры

Смольный готовится запретить небольшим лодкам, гидроциклам, яхтам и катерам проход по центральным каналам и рекам Петербурга. Указанные суда смогут зайти в центр города только в праздничные дни.

Речь идет о судах массой до 200 кг, которые не подлежат госрегистрации. Соответствующие нормы содержатся в проекте поправок к правилам пользования водными объектами города, разработанными Комитетом по транспорту.

Передвигаться на таких судах нельзя будет по Зимней канавке, Кронверкскому проливу, Крюкову каналу, каналу Грибоедова, Фонтанке и Мойке.

Власти города стремятся пресечь деятельность предпринимателей, которые сдают маломерные суда в краткосрочную аренду, так как арендуют суда нередко те, у кого нет прав на управление этим видом транспорта.

В то же время в Северной столице появляется все больше бизнесменов, зарабатывающих на сдаче в аренду яхт, катеров и тому подобного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном объяснили вырубку деревьев на Парашютной улице.