В Смольном объяснили вырубку деревьев на Парашютной улице

В Смольном объяснили вырубку деревьев на Парашютной улице
К сожалению, зеленую зону спасти не удастся, на её месте появится паркинг. Фото: Google View

Жители Приморского района Санкт-Петербурга были крайне возмущены вырубкой деревьев на Парашютной улице возле храма святой Евгении и призвали городских властей к ответу.

По мнению жильцов комплекса “Шуваловский” вырубку осуществляют незаконно, а значит, работы необходимо остановить. Телеканал Piter.TV обратился в комитет по благоустройству с соответствующим запросом. В ведомстве объяснили, что территория, на которой находятся деревья, является частной и не попадает под контроль комитета.

На месте зеленой зоны появится паркинг на 500 автомобилей, шлагбаумы, туалеты и мусорная площадка. Проект по строительству согласован со всеми необходимыми инстанциями и, кроме того, создание паркинга поддержали сами жители ЖК “Шуваловский”: около 70% высказались за.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ржевский лесопарк может войти в список зеленых насаждений Санкт-Петербурга.

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