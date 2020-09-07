«Это был не фанат»: представитель Земфиры рассказал о смерти человека на концерте в Петербурге

Во время концерта Земфиры на фестивале Stereoleto 2020 в «Севкабель порту» в Петербурге умер один из сотрудников команды исполнительницы. Ранее сообщалось, что погибшим был один из поклонников.

Трагедия произошла за кулисами сцены, когда Земфира выступала с песней «Жить в твоей голове». Когда мужчине стало плохо, его сразу же передали медикам, дежурившим на фестивале. При этом выступление решили не прерывать.

Как сообщает «Комсомольская правда», первую помощь оказывали сотрудники коммерческой скорой помощи. Они сразу вызвали городскую службу, которая и госпитализировала пациента. Однако спасти его не удалось — он скончался по дороге в больницу. Предварительным диагнозом называют сердечный приступ.

Концертный директор и директор по рекламе публичных личностей Табриз Шахиди решил воздержаться от подробных комментариев. Он сообщил только, что погибшим был техник пультовой, а не фанат или зритель, как считалось ранее.

Организаторы концерта Земфиры уже принесли соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве во время Гран-при по велотреку умер 22-летний гонщик Павел Свешников.