В Москве во время Гран-при по велотреку умер 22-летний гонщик Павел Свешников

Российский спортсмен, 22-летний велогонщик Павел Свешников прямо во время Гран-при по велотреку, проходившему в Москве, потерял сознание и умер.

Трагический инцидент произошел в пятницу, 4 сентября, в ходе соревнований. Участвуя в групповой гонке, Свешников потерял сознание. Спортсмену оперативно начали оказывать медицинскую помощь, однако усилия врачей не оправдались: спасти молодого велогонщика не удалось.

О случившемся рассказала Федерация велосипедного спорта в России. Причины гибели Павла Свешникова, однако, до сих пор не установлены. Спортсмен родился в Выборге, а в прошлом году стал лидером Кубка России в гонке по очкам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лионель Месси объяснил, почему он хочет покинуть «Барселону»: футболист уверен, что ему стоит завершить карьеру и уступить место более молодым спортсменам.