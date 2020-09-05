Месси объяснил, почему хотел уйти из «Барселоны»

Футболист считает, что клубу нужны более молодые игроки.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, почему хотел уйти из «Барселоны». Его слова цитирует Goal.com. Он объяснил, что обсуждал свое решение с руководством клуба, так как считал, будто его время подошло к концу. Месси посчитал, что команде нужны более молодые футболисты и настало время уступить им место. Он добавил, что всегда мечтал завершить карьеру именно в «Барселоне».
Месси добавил, что ему непросто тренироваться и выходить каждый раз на поле. Он отметил, что ему обещали, будто в конце сезона он сможет выбрать, чем займется, но не тут-то было.
Напоминаем, что футболист остается в каталонском клубе до конца сезона. Чем он займется в дальнейшем – непонятно.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Месси не захотел судиться и останется в «Барселоне».