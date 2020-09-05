Месси объяснил, почему хотел уйти из «Барселоны»

Месси объяснил, почему хотел уйти из &#171;Барселоны&#187;
Лионель Месси выступает за "Барселону" уже 17 лет. Фото: Wikipedia

Футболист считает, что клубу нужны более молодые игроки.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, почему хотел уйти из «Барселоны». Его слова цитирует Goal.com. Он объяснил, что обсуждал свое решение с руководством клуба, так как считал, будто его время подошло к концу. Месси посчитал, что команде нужны более молодые футболисты и настало время уступить им место. Он добавил, что всегда мечтал завершить карьеру именно в «Барселоне».

Месси добавил, что ему непросто тренироваться и выходить каждый раз на поле. Он отметил, что ему обещали, будто в конце сезона он сможет выбрать, чем займется, но не тут-то было.

Напоминаем, что футболист остается в каталонском клубе до конца сезона. Чем он займется в дальнейшем – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Месси не захотел судиться и останется в «Барселоне».

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