Не захотел судиться: Месси останется в «Барселоне»

Не захотел судиться: Месси останется в «Барселоне»
Футболист Лионель Месси. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Нападающий «Барселоны» и аргентинской сборной Лионель Месси передумал уходить из «Барселоны». По словам футболиста, он мог бы пойти в суд, но не стал выбирать этот сценарий.

Как сообщает Goal, Месси заявил, что продолжит выступать за «Барселону». При этом он уточнил: он сильно хотел уйти, но его отношение к клубу не изменится.

По словам Месси, год для него выдался непростым.

«Президент все время говорил, что в конце сезона я смогу решить, остаться или нет. Но в конце концов он не сдержал свое слово», — заметил спортсмен. Он заметил, что у него была возможность пойти в суд, но он не станет этого делать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что отец Месси Хорхе провел деловую встречу с президентом клуба Хосепом Бартомеу. По его результатам отец футболиста заявил, что в «Барселоне» его сын не останется.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
барселона месси нападающий футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России зафиксировали снижение смертности от COVID-19
Велогонщик из Ленобласти умер на Гран-при Москвы
В Петербурге каждый десятый пассажир оказался «зайцем»
Минск обнародовал запись разговора по делу Навального
Россия и Белоруссия готовятся в скором времени открыть границы
Не захотел судиться: Месси останется в «Барселоне»
В Ленобласти появится маршрут в честь Александра Невского
В Петербурге один класс перевели на «дистанционку» до ...