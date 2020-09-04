Не захотел судиться: Месси останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» и аргентинской сборной Лионель Месси передумал уходить из «Барселоны». По словам футболиста, он мог бы пойти в суд, но не стал выбирать этот сценарий.

Как сообщает Goal, Месси заявил, что продолжит выступать за «Барселону». При этом он уточнил: он сильно хотел уйти, но его отношение к клубу не изменится.

По словам Месси, год для него выдался непростым.

«Президент все время говорил, что в конце сезона я смогу решить, остаться или нет. Но в конце концов он не сдержал свое слово», — заметил спортсмен. Он заметил, что у него была возможность пойти в суд, но он не станет этого делать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что отец Месси Хорхе провел деловую встречу с президентом клуба Хосепом Бартомеу. По его результатам отец футболиста заявил, что в «Барселоне» его сын не останется.