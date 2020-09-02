Отец Месси не договорился с «Барселоной»: футболист покидает клуб

Отец Месси не договорился с &#171;Барселоной&#187;: футболист покидает клуб
Лионель Месси выступает за "Барселону" уже 17 лет. Фото: Wikipedia

Отец легендарного нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе провел деловую встречу с президентом клуба Хосепом Бартомеу, на которой обсуждалась дальнейшая судьба игрока.

Напомним, что футболист решил покинуть команду после неудачного сезона. «Барселона» не хочет расставаться с одним из лучших игроков мира, однако переговоры с отцом Месси ни к чему не привели: «Мой сын не остается», — таков был вердикт Хорхе, передает TyC Sports. Он пробыл в офисе «Барселоны», по сведениям издания, всего полтора часа.

Вероятно, теперь переговоры будут проходить в радикально ином ключе: стороны попытаются прийти к взаимовыгодным условиям ухода Месси. Сейчас «Барселона» не намерена отпускать футболиста «просто так» и хочет заработать на его продаже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главного тренера каталонского клуба Кике Сетьене уволили с должности после разгромного матча с «Баварией», в котором «Барселона» проиграла со счетом 2:8.

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