Вышла в свет первая серия документального фильма о борьбе с Covid-19 в Ухане

Вышла в свет первая серия документального фильма о борьбе с Covid-19 в Ухане
Документальный фильм о борьбе с Covid-19 в Ухане. Фото: скриншот видео

Появилась первая серия «Приказ как гора» документального фильма о борьбе с Covid-19 в Ухане «Единение в борьбе с Covid-19». В ней рассказывается о том, как страшная эпидемия поставила под угрозу здоровье и жизнь всех жителей планеты. Башня желтого журавля стала свидетелем того, как один город, одна страна и одна нация решительно защищала свою жизнь и свое будущее. Идет мучительная битва, раздаются приказы, ветер развевает красное знамя, которое зовет героев на бой!

1 млрд 400 млн человек с обычным упорством бросили свои силы на необычную битву. Это штурм, направляемый авангардом. Это народная война, в которой нет сторонних наблюдателей. Держись, Ухань! Держись, Китай!

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