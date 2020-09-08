В Петербурге еще 210 человек заболели коронавирусом

В Петербурге еще 210 человек заболели коронавирусом
Петербург - в лидерах по числу новых заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге пандемия коронавируса идет на спад, но специалисты продолжают каждый день выявлять новых заболевших пациентов.

Как сообщает утром во вторник, 8 сентября, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в Петербурге подтвердили еще 210 новых случаев инфекции.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Северной столице составляет более 38 тысяч человек.

В России заразилось более миллиона человек. При этом прирост за последние сутки составил 5 099 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о сроках поставки вакцины от коронавируса в регионы России. Их назвал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он заявил, что поставлять вакцину от коронавируса в регионы начнут уже на следующей неделе. Пока речь идет о небольших поставках.

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