Мурашко рассказал, когда поставят вакцину от коронавируса в регионы России

Препараты начнут поставлять уже на следующей недели.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что поставлять вакцину от коронавируса в регионы начнут уже на следующей недели. Он отметил, что речь идет о небольших партиях, потому что «надо соблюсти все интересы». Глава ведомства добавил, что уже на этой неделе добровольцам начнут вводить вакцину, чтобы отследить, насколько она эффективна. Таким образом, стартует пострегистрационная стадия исследований препарата.

Напоминаем, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработал Цент имени Гамалеи. Все участники испытаний отметили, что чувствуют себя хорошо, укол помог всем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты нашли средство от заражения коронавирусом.