Эксперты нашли средство от заражения коронавирусом

Нанотела эффективно справляются с блокировкой проникновения коронавируса в клетки.

Ученые Каролинского университета в Швеции нашли средство от заражений коронавирусом. Результатами исследования они поделились с журналом Nature Communications.

Оказывается, защитить организм от инфекции могут определенные нанотела. К такому выводу они пришли после экспериментов с южноамериканскими ламами. Им ввели шиповидный белок и через 60 дней у животных выявили сильный иммунный ответ.

Эксперты убеждены, что открытие поможет в борьбе с распространением коронавируса. Такие нанотела легко производить, и они могут быть адаптированы человеком.

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