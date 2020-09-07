Эксперты нашли средство от заражения коронавирусом

Эксперты нашли средство от заражения коронавирусом
Специалисты ищут способы борьбы с коронавирусом. Фото: pixabay

Нанотела эффективно справляются с блокировкой проникновения коронавируса в клетки.

Ученые Каролинского университета в Швеции нашли средство от заражений коронавирусом. Результатами исследования они поделились с журналом Nature Communications.

Оказывается, защитить организм от инфекции могут определенные нанотела. К такому выводу они пришли после экспериментов с южноамериканскими ламами. Им ввели шиповидный белок и через 60 дней у животных выявили сильный иммунный ответ.

Эксперты убеждены, что открытие поможет в борьбе с распространением коронавируса. Такие нанотела легко производить, и они могут быть адаптированы человеком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ВОЗ предостерег мир о новых пандемиях.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
исследования коронавирус эксперт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У 12 российских туристов в Турции выявили коронавирус
В Мурино из-за аварии собралась пробка
Охлобыстин просит Путина вмешаться в судьбу Ефремова
Мурашко рассказал, когда поставят вакцину от коронавируса в регионы России
У границ России зарегистрировали три случая смерти от бубонной чумы
Аршавин заявил, что не жалеет о скандальной фразе в адрес депутата
Россиянам все еще нельзя пересекать границу с Финляндией
Эксперты нашли средство от заражения коронавирусом