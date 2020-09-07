Глава ВОЗ предостерег мир о новых пандемиях

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебресиус призвал страны готовится к новым пандемиям, которые могут возникнуть после коронавируса.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Гебресиуса, пандемия коронавирусного заболевания будет не последней и человечеству, а в особенности властям, необходимо быть готовым к новым вспышкам заболеваний. При этом он намекнул, что готовность стран к пандемиям перед тем, как мир накрыл коронавирус, оставляла желать лучшего.

Глава ВОЗ заявил, что за коронавирусом последуют и другие пандемии. По его словам, вспышки болезней и пандемии являются неотъемлемой частью жизни человечества. Он указал на то, что мир должен быть готов к следующей пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин рассказал, как пандемия Covid-19 повлияла на жизнь россиян.