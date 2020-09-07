Путин рассказал, как пандемия Covid-19 повлияла на жизнь россиян

Путин рассказал, как пандемия Covid-19 повлияла на жизнь россиян
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Россия 24

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа не изменила жизнь россиян кардинально, постепенно все вернется на свои круги. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, «ничего не то что не обвалилось – справились, и даже еще резерв есть». Он также добавил, что в настоящее время все эффективно работает и будет дальше развиваться.

В интервью на телеканале «Россия 1» российский лидер отметил, что пандемия новой болезни и карантин привели к ускорению развития телемедицины, а также дистанционного обучения. А условия карантина и самоизоляции привели к развитию новых отраслей экономики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин распорядится о выделении средств на решение вопросов с водоснабжением в Севастополе.

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Путин рассказал, как пандемия Covid-19 повлияла на жизнь россиян