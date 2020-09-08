В Петербурге COVID-19 забрал жизни 20 человек

В Петербурге после однодневной паузы подтвердили еще несколько смертельных случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом утром во вторник, 8 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что с начала пандемии в Петербурге в результате коронавируса скончались 2552 человека. Таким образом, за последние сутки подтвердили 20 новых смертельных случаев.

Отметим, что за все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили более 38 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. В России это число перевалило за миллион пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 15,5 тысяч человек. Сообщалось также, что пока под наблюдением врачей остаются 296 пациентов. Большая часть из них контактировала с теми, кто уже болеет. Еще четыре человека вынуждены находиться в обсерваторе.