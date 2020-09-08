Мигрант чуть не отправился в колонию за побег от полицейских

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении гражданина Узбекистана, признанного виновным в совершении побега из под стражи.

Преступный инцидент произошел 28 февраля текущего года. По данным следствия, мужчина, находясь в предварительном заключении в ИВС, резко выдернул руку, освободившись от наручников, и попытался скрыться, но был пойман.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении. Время его содержания под стражей зачтено в срок лишения свободы. В результате мужчина был особожден.

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