Воспитательница детсада, у которой на прогулке погиб ребенок, предстанет перед судом

Воспитательница детсада, у которой на прогулке погиб ребенок, предстанет перед судом
Четырехлетняя девочка погибла в детском саду. Фото: pixabay.com

В Петербурге Калининский районный суд рассмотрит дело в отношении воспитательницы, которая не уследила за четырехлетней девочкой. Ребенок погиб на детской площадке.

Об этом сообщает прокуратура Петербурга. По данным следствия, во время прогулки детей в марте этого года сотрудница не уследила за ребенком. В результате девочка застряла между двумя перегородками игровой горки. Так ребенок провисел около десяти минут. Девочка умерла в тот же день, не приходя в сознание.

Калининский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о смертельном ДТП с участием ребенка во Фрунзенском районе Петербурга. Иномарка снесла мальчика, который выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода.

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