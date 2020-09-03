BMW насмерть снес ребенка на проспекте Славы

ДТП на проспекте Славы. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на проспекте Славы. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Смертельное ДТП с участием ребенка произошло во Фрунзенском районе Петербурга. Иномарка снесла мальчика, который, по предварительным данным, выбежал на дорогу.

Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Трагедия произошла около 19:25 на проспекте Славы. Водитель 1977 года рождения на BMW X 6 сбил ребенка. На дороге 10-летний мальчик оказался вне зоны пешеходного перехода.

Он получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.

Сейчас правоохранители ведут проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Российском проспекте. В результате него пострадала женщина. Она находилась в одной из машин и получила травмы средней степени тяжести.