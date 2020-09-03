В одном из утренних ДТП на Российском проспекте пострадала женщина

В одном из утренних ДТП на Российском проспекте пострадала женщина
На место ДТП прибыла машина скорой помощи. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы практически одновременно случились сразу два дорожно-транспортных происшествия. В ГИБДД рассказали подробности аварий.

Четыре машины столкнулись в четверг, 3 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, у дома № 8 на Российском проспекте столкнулись «скорая» и легковушка. Эта авария обошлась без пострадавших. Параллельно первой аварией столкнулись Geely и Daewoo Nexia. В результате столкновения пострадала 34-летняя пассажирка Geely. Она получила травмы средней степени тяжести.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамвай протаранил ГАЗель на Савушкина.

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