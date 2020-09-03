Трамвай протаранил ГАЗель на Савушкина

Трамвай протаранил ГАЗель на Савушкина
Машина чуть не перевернулась. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на улице Савушкина ГАЗель влетела под трамвай. Машина чудом не перевернулась.

Авария случилась сегодня днем, 3 сентября. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Столкновение произошло на трамвайных путях. На кадрах видно, что грузовой автомобиль при повороте налево буквально попадает под трамвай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Университетской набережной не смогли разъехаться троллейбус и Mercedes. Кто из них виноват в дорожно-транспортном происшествии и есть ли в нем пострадавшие — пока неизвестно.

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