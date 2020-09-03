На Университетской набережной не смогли разъехаться троллейбус и Mercedes

На Университетской набережной не смогли разъехаться троллейбус и Mercedes
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Университетской набережной произошло ДТП с участием троллейбуса и Mercedes.

Авария случилась сегодня, 3 сентября. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что столкнувшиеся участники собрали крупную пробку. Кто из них виноват в дорожно-транспортном происшествии и есть ли в нем пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девять спасателей тушили полыхающий на Ленинском Renault Logan. Машина полностью выгорела.

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