На Университетской набережной не смогли разъехаться троллейбус и Mercedes

В Петербурге на Университетской набережной произошло ДТП с участием троллейбуса и Mercedes.

Авария случилась сегодня, 3 сентября. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что столкнувшиеся участники собрали крупную пробку. Кто из них виноват в дорожно-транспортном происшествии и есть ли в нем пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девять спасателей тушили полыхающий на Ленинском Renault Logan. Машина полностью выгорела.