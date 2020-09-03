Девять спасателей тушили полыхающий на Ленинском Renault Logan

В Петербурге на Ленинском проспекте вспыхнул легковой автомобиль. С огнем боролись девять спасателей.

Возгорание случилось утром в четверг, 3 сентября, у дома №114. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части ровно в 9 утра. К полыхающему Renault Logan прибыли 9 огнеборцев на двух спецмашинах.

В 9:17 они потушили легковушку. Автомобиль сгорел полностью.

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