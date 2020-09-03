В Петербурге разыскивают светловолосого поджигателя Nissan

В Петербурге возбудили уголовное дело о поджоге иномарки. Камеры наблюдения засняли поджигателя.

Инцидент произошел в ночь на среду, 2 сентября, у дома 47/2 по проспекту Науки. Сигнал о пожаре поступил правоохранителям около полуночи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, машина марки Nissan X—Trail 2007 года выпуска, принадлежавшая 64-летнему жителю Карелии, сгорела полностью.

Полицейские, изучив записи с камер наблюдения, установили, что неизвестный поджог машину с помощью горючей жидкости, после чего скрылся. Он был одет в темную одежду, ростом поджигатель 170-180 см, волосы светлые, короткие.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали серийных угонщиков Nissan.